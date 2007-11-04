Проект для Perl мастера

Нужен срочно PHP программист со знанием основ Flash, необходимо написать небольшой модуль под битрикс для флеш-галереи. icq : 435 605 268 skype: danila.seliverstov Обязательно CV
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Flash operator panel - http://www.asternic.org/
нужно пропачить ее добавив туда кнопку прослушивания активных соединений.
Кнопка прослушивания соединений может находиться на локальных пользователях, на агентах, на удаленных телефонах.
Кнопка должна масштабироваться, включаться отключаться, иметь такие же свойства как и все остальные кнопки на панели.
Для этого нужно добавить функцию авторизации по логин\паролю чтобы пересылать команды для астериск. Все данные об авторизации должны браться из базы mysql настройки базы должны быть в основном конфигурационном файле.
Присылайте пожалуйста предложения с указанием сроков и ожидаемой компансации на email: [email protected]
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