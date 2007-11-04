Доработка flash ролика

задача сделать во флеш примерно такого размера, как данная картинка картину с каким-нибудь портретом. Потом этот портрет должен красиво смениться на другой портрет, через некоторое время на третий, а затем, смениться на надпись на картине "Закажи портрет прямо сейчас". Фон должен оставаться неизменным, меняться должны только лица на картине.