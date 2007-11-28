Сайт на Joomla

$250
Веб-программированиеЗавершен22 заявки382 просмотра
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Доброго дня, нужен человек сведущий в Joomla

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проект оставляю открытым для выбора победителя + обещаю отзыв за проделаннюу работу

бюджет указал + за оперативность премия.

Joomla
16 лет назад
Andril_art
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Хороший специалист и исполнительный человек. Рад сотрудничеству и с удовольствием буду в дальнейшем прибегать к его услугам.
Хороший заказчик, сотрудничество шло без проблем
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