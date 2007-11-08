Написать модицикацию для форума vB3.6.6

Нужно написать мод для форума vBulletin 3.6.6

Мод должен быть следующем:

1. Есть такой мод где используется тег HIDE, он может послужить почти на все 100%, надо сделать так чтобы текст который заключается тегом HIDE виден был только в двух случаях: 1. это когда пользователь нажмет на рекламный банер (любая реферальная ссылка); 2. если пользователь уже в какой-то теме нажимал на этот банер.

После нажатия в одной любой теме форума этому пользователю (с его ИП) не надо больше нажимать в течении суток (время можно сделать меньше) чтобы просмотреть другой скрытый текст в совсем другой теме.

Также можно сделать и подругому, главное чтобы он не глючил, а также главное чтобы можнго было закрывать любой текст на форуме и при этом пользователь должен по любому нажать на рекламу, и сделать это все лижь раз в день или в сутки.