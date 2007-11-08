Написать модицикацию для форума vB3.6.6

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка177 просмотров
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Нужно написать мод для форума vBulletin 3.6.6

Мод должен быть следующем:

1. Есть такой мод где используется тег HIDE, он может послужить почти на все 100%, надо сделать так чтобы текст который заключается тегом HIDE виден был только в двух случаях: 1. это когда пользователь нажмет на рекламный банер (любая реферальная ссылка); 2. если пользователь уже в какой-то теме нажимал на этот банер.

После нажатия в одной любой теме форума этому пользователю (с его ИП) не надо больше нажимать в течении суток (время можно сделать меньше) чтобы просмотреть другой скрытый текст в совсем другой теме.

Также можно сделать и подругому, главное чтобы он не глючил, а также главное чтобы можнго было закрывать любой текст на форуме и при этом пользователь должен по любому нажать на рекламу, и сделать это все лижь раз в день или в сутки.

16 лет назад
slawok
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$60
1 день
Олег очень положительный человек. Он вникает польностью в работут которую делает, можно сказать даже уходит с головой в неё. Стремится сделать все по первому классу и это у него с легкостью получается. Сам дает советы как лучше сделать и где лучше сделать. От общения с ним у меня складывалось всегда такое впечатление что мы с ним знакомы уже долго лет. Сделал проект во время, без запинки и ошибок сдал его. Спасибо Вам Олег, с вами очень пряитно было работать. Удачи Вам !
Не смотря на то что разработчик (я) сделал пару серьезныз промахов, Вячеслав ниразу повел себя коректно в такой ситуации. Болье того всяески поддерживал и тестировал мою писанину. столько раз сколько я ему говрил. Общение болье чем приятное, живой интерес к работе которую я делал. твердые 17 балов, к сожалению тут только 10. Удачи вам Вячеслав.
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