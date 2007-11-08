Написать модицикацию для форума vB3.6.6

есть Shop-Script Premium шаблон N1 модерн http://demo.shop-script.ru/premium/index.html 1. Нужно доделать вывод случайного товара (из тех которые с рисуночком) на всех страницах сайта под регистрацией например как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/ - товар дня (тока у меня будет 3 таких блока) 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать мод для форума vBulletin 3.6.6
Мод должен быть следующем:
1. Есть такой мод где используется тег HIDE, он может послужить почти на все 100%, надо сделать так чтобы текст который заключается тегом HIDE виден был только в двух случаях: 1. это когда пользователь нажмет на рекламный банер (любая реферальная ссылка); 2. если пользователь уже в какой-то теме нажимал на этот банер.
После нажатия в одной любой теме форума этому пользователю (с его ИП) не надо больше нажимать в течении суток (время можно сделать меньше) чтобы просмотреть другой скрытый текст в совсем другой теме.
Также можно сделать и подругому, главное чтобы он не глючил, а также главное чтобы можнго было закрывать любой текст на форуме и при этом пользователь должен по любому нажать на рекламу, и сделать это все лижь раз в день или в сутки.
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