Скрипт объединения текстовых файлов

$10
Веб-программированиеЗавершен12 заявок409 просмотров
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Есть текстовые файлы вида: строительная лицензия.txt сертификация продукции.txt и т.д.

Необходимо написать скриптик который сможет объединить всё содержимыое выбранных текстовых файлов в один файл, при этом пересчитать количество строк в получившемся файле и присвоить этому файлу имя указаное нами вначале процесса и через дефисс колличество получившихся строчек (то есть на выходе должен получиться файл типа product-5896.txt) где -5896 - количество получившихся строк в новом файле.

16 лет назад
saydon
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
$10
быстро справился с поставленной задачей!
Приятно было работать!
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