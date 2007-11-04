Скрипт объединения текстовых файлов

Есть текстовые файлы вида: строительная лицензия.txt сертификация продукции.txt и т.д.

Необходимо написать скриптик который сможет объединить всё содержимыое выбранных текстовых файлов в один файл, при этом пересчитать количество строк в получившемся файле и присвоить этому файлу имя указаное нами вначале процесса и через дефисс колличество получившихся строчек (то есть на выходе должен получиться файл типа product-5896.txt) где -5896 - количество получившихся строк в новом файле.