Требуется прикрутить доску на новый скрипт

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Есть действующая доска объявлений, нужно перевести доску объявлений на новый скрипт www.do1.ru/script/ не изменяя дизайна. Базу объявлений сохранять не обязательно, но если получится буду очень благодарен:)

На доске стоит реклама яндекс директ и яндекс маркет, их нужно сохранить. Также оставить все счетчики. Логотип нужно изготовить новый. Предпочтение будет отдано человеку имеющему опыт работы со скриптом www.do1.ru/script/

16 лет назад
mymobi
Казахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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