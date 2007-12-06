Верстка + вставка в CMS. Оплата - хостинг.

Веб-программированиеЗавершен8 заявок193 просмотра
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Добрый день!

Требуется сверстать макет (не очень сложный) и вставить его в движок, очень желательно свой.

Функионал движка небольшой:

+ Возможность изменять / редактировать разделы, добавлять / удалять пункты меню

+ Фотоальбом (галерея)

+ Статьи (отчеты)

+ Файлы

Оплата – платный хостинг, размер и время обсуждаемы!

Пишите!

16 лет назад
savinoff
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Павел разработал движок для сайта, написал несколько модулей специально для нас. + 1 положительный отзыв замечательному человеку :) Обязательный и отвественный. Кстати, еще и очень терпеливый ;) Вообщем очень и очень рекомендую!
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