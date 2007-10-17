Перенос сайта на MODx

Требуется перенести функционал существующего сайта на движок MODx:

1. Сайт информационной направленности, нужен дизайн в стиле WEB 2.0, UTF-8

2. Верстка: хотелось бы, чтобы верстка была по стандартам не табличная, а на дивах. Меню древовидное, раскрывающееся по щелчку при налиции у родительского документа дочернего

2. Функциональность:

-статьи по категориям, с возможностью разбивки на страницы;

- новости по категориям с автоматическим формирование превью изображения для краткой новости, вывод анонсов новостей на одну из страниц сайта;

- каталог (ресурсы) куда планируется помещать ссылки на сайты партнеров и полезные сайты, по категориям, с возможностью добавления изображения (кнопки) , с разбивкой на страницы и с размещенной на видном месте ссылкой: добавить сайт, по которому открывается;

- форма отправки заявки (название фирмы, e-mail, категория ФИО контакта (необязательное поле). Заявка попадает админу и он вручную добавляет сайт в каталог. Заявка отправляется через форму с CAPTCHA;

- вопросы-ответы по категориям, с разбивкой на страницы , с возможностью задать ворпрос через форму с CAPTCHA;

- фотогалерея;

- поиск по сайту на AJAX;

- обмен ссылками;

- RSS канал новостей

Это вот так в первом приближении, может чего-то забыл.