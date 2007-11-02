Подготовка Flash презентации

нужен граббер объявлений о продаже транспортных средств с сайтов auto.ru, avto.ru, bibika.ru из рук в руки, занесение данных в соответствующие поля базы данных с полным грабом картинок - полная настройка грабера через админку и запуск ...
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Для выполнения проекта по отрисовки схем и объектов для flash презентации приглашается к сотрудничеству Опытный Графический дизайнер.
Опыт работы графическим дизайнером от 3-х лет.
Профессиональное владение Photoshop, Illustrator.
Знание Flash.
Художественное чутье.
Понимание стиля, умение работать с фирменным стилем
Нацеленность результат.
Работа по данному проекту в офисе (Москва). Рядом с метро Автозаводская. На протяжении 2-х месяцев.
Ждем ваших предложений.
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