Подготовка Flash презентации

$2500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок266 просмотров
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Для выполнения проекта по отрисовки схем и объектов для flash презентации приглашается к сотрудничеству Опытный Графический дизайнер.

Опыт работы графическим дизайнером от 3-х лет.

Профессиональное владение Photoshop, Illustrator.

Знание Flash.

Художественное чутье.

Понимание стиля, умение работать с фирменным стилем

Нацеленность результат.

Работа по данному проекту в офисе (Москва). Рядом с метро Автозаводская. На протяжении 2-х месяцев.

Ждем ваших предложений.

16 лет назад
mariala
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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