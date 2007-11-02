Для чего: Есть вэб-приложение для управления требованиями пользователей к ПО (далее по тексту RMS), но простому пользователю сложно добавлять в нее задачи. Необходим интерфейс к данной системе. Краткое описание: За основу можно взять список проектов сайта ...
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Требуется написать модуль для Joomla
Модуль Афиша:
1. Каталог фирм
1.1 Описание:
- Наименование(строка)
- Логотип(если есть)
- Адрес(строка)
- Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль)
1.2 Многоуровневый каталог(Можно 3-ёх уровенвый, Главная категория - под категория - фирма)
2. Афиша - Вывод объявлений в хронологическом порядке
2.1 Объявление в афише
- Время
- Название
- Фирма(п1)
- Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль)
2.2 Календарь - быстрая навигация среди объявлений по календарю
К событиям и к фирмам должна быть возможность оставлять комментарии, как к обычным новостям
Дизайн не требуется.
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