Требуется опытный программист (php, MySQL + верстка) для завершения работы над проектом (интернет магазин). Работа выполнена на 90%, требуется: 1) Пристегнуть программную часть к дизайну. 2) Добавить раздел "Статьи тематические" - заголовки показываются в профильных разделах магазина, добавление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует написание модуля для VirtueMart (Joomla) для оплаты по кредиткам через Ассист.
http://www.assist.ru/support_center/setup/docs_and_prog.htm
файл Полное руководство по подключению и использованию системы
Цена, сроки.
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