Написание модуля для VirtueMart (Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Интересует написание модуля для VirtueMart (Joomla) для оплаты по кредиткам через Ассист.

http://www.assist.ru/support_center/setup/docs_and_prog.htm

файл Полное руководство по подключению и использованию системы

Цена, сроки.

[email protected]

JoomlaVirtuemart
16 лет назад
Annaiva
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад