Оптимизировать готовую админку

Нужно собрать интерфейс для автоматизации выдачи однотипных текстов, с предварительным пропарсиванием переменных, множественным сайтам через rss. Для удобства объяснения в самом конце я привожу ориентировочную структуру базы, на основе этой схемы идут объяснения в тексте ...
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Добрый день.
Возникла проблема с административной панелью. Не справляется с количеством данных (а точнее новостей).
Нужно её оптимизировать.
Кроме этого есть еще небольшие доработки. На всё про всё 100$.
От кандидата знания: php, mysql, javascript.
Пишите: 476-072-943
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