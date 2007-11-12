Оптимизировать готовую админку

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки149 просмотров
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Добрый день.

Возникла проблема с административной панелью. Не справляется с количеством данных (а точнее новостей).

Нужно её оптимизировать.

Кроме этого есть еще небольшие доработки. На всё про всё 100$.

От кандидата знания: php, mysql, javascript.

Пишите: 476-072-943

16 лет назад
Jacinto
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
inpego
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
Очень хороший парень: добросовестный и честный . Сделал всё как нужно и даже больше. Скорость загрузки сайта увеличилась с минуты до двух секунд. Кроме этого оптимизировал остальные сайты портала. Молодец. Так держать!
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