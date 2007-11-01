Нужен форум похожий по функциональности и дизайну Пример http://forum.sakh.com Распространенные форумы PHPBB и его клоны, Invision Power Board и тому подобные не предлагать. Нужен самописный древовидный форум, переделка не нужна. Если проще говорить, то нужен клон forum.sakh.com