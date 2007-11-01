Простой скрипт для текстового контента

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок250 просмотров
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Требуется написать простой движок (базу хранить в текстовых файлах)

Пример: _http://ssve.ru

Что требуется:

1. категории, и навигация по ним

2. создание и удаление админом юзеров (логин и пароль) которые смогут добавлять контент

3. простой бб-код редактор (без заливки и вставки изображений)

4. хтмл шаблон

5. вывод авторов и список их новостей

Работа на 1-2 дня.

Стучать в асю 608061

16 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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