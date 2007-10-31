Битрикс: доделка и поправки

Уважаемы фрилансеры, есть задача МЕГА СРОЧНОСТИ. Уже несколько программистов брались и не довели до конца. Поэтому, хотелось услышать сроки и стоимость. А так же, подробные контакты, как Вас потом можно найти вплоть до дом адреса.

Задание в приложении.