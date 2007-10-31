Битрикс-проект по безопасности

Здравствуйте!

Передо мной стоит задача своими силами переделать битриксовский демо-сайт (веб 2.0 в версии Битрикс.Бизнес) в информационный ресурс по внедрению систем безопасности со стандартным набором сервисов (рейтинг/обсуждение публикаций, форум, голосование, вопрос-ответ, сравнение моделей оборудования, калькулятор стоимости, и т.п.)

Требуется помощь фрилансеров, опытных в Битриксе, в частичном выполнении следующих задач:

– Формализация и подготовка ТЗ

– Выбор дизайн-шаблона, его адаптация к демо-сайту

– Адаптация структуры данных демо-сайта по задачу

– Адаптация форм и сервисов

– Создание сервисов (калькулятор стоимости, подбор системы под нужды заказчика - возможно через создание битрикс-компонента.

Сроки и стоимость работ будем оговоривать - примерно это от 15 до 30 тыс.руб., но будем подтягивать если что под конретного человека и идеи

Пишите [email protected], звоните 788 9498 (доб.3275),

Пожалуйста, указывайте адреса своих проектов на Битриксе!

Алексей Выдрин