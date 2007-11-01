Несложный обработчик контента

Нужен аналог http://forweb.ru/textgen/textgen1.html только реализованный на php.

По интерфейсу отличие, нужно сделать еще возможность указать число генерируемых результатов и после сабмита должно выводиться ниже столько результатов, а не один, как в указанном примере.

Учтите, что обработка должна поддерживать вложенность выражений.

Просьба указать сроки и стоимость работы.

В случае успешного завершения данного проекта будем сотрудничать над доделкой в нем еще нескольких фич.