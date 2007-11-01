Несложный обработчик контента

Нужен скрипт граббера контента для Dle + прикрутка скриптов биллинга http://support.russianbilling.com/index.php?act=article&code=view&id=13, подробнее по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен аналог http://forweb.ru/textgen/textgen1.html только реализованный на php.
По интерфейсу отличие, нужно сделать еще возможность указать число генерируемых результатов и после сабмита должно выводиться ниже столько результатов, а не один, как в указанном примере.
Учтите, что обработка должна поддерживать вложенность выражений.
Просьба указать сроки и стоимость работы.
В случае успешного завершения данного проекта будем сотрудничать над доделкой в нем еще нескольких фич.
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