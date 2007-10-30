Нужна партнерская программа за % от стоимости покупки. Оплата за продукт на сайте принимается через WebMoney (оплата он-лайн), RuPay(стоит система выписки счетов на сайте продавца), Z-Payment. Желательно что бы работало в связке RuPay+WebMoney+Z-Payment . ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Изготовить flash frontend для сервиса, способного обрабатывать видео.
Описание процесса:
Фронтенд должен получить от пользователя файл, отдать запрос на его конвертацию сервису, отследить процесс, а затем встроить получившееся видео в один из шаблонов.
Кроме видео можно загружать изображения, они, так же как и видео, должны встраиваться в те же шаблоны, но без процесса конвертации.
Шаблоны разрабатывает дизайнер нашей компании.
От кандидата требуется иметь:
Навыки налаживания взаимодействия с server-side приложениями (asp/php)
Навыки создания современных интерактивых динамических приложений на Adobe Flash
С нашей стороны возможна помощь в разработке взаимодействия.
Срок сдачи проекта: 28 ноября
Просим вас называть свою цену. Ваши вопросы, портфолио, комментарии можно присылать на email: albina(at)movavi.com
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