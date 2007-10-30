Задача:

Изготовить flash frontend для сервиса, способного обрабатывать видео.

Описание процесса:

Фронтенд должен получить от пользователя файл, отдать запрос на его конвертацию сервису, отследить процесс, а затем встроить получившееся видео в один из шаблонов.

Кроме видео можно загружать изображения, они, так же как и видео, должны встраиваться в те же шаблоны, но без процесса конвертации.

Шаблоны разрабатывает дизайнер нашей компании.

От кандидата требуется иметь:

Навыки налаживания взаимодействия с server-side приложениями (asp/php)

Навыки создания современных интерактивых динамических приложений на Adobe Flash

С нашей стороны возможна помощь в разработке взаимодействия.

Срок сдачи проекта: 28 ноября

Просим вас называть свою цену. Ваши вопросы, портфолио, комментарии можно присылать на email: albina(at)movavi.com