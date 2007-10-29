Нужна партнерская программа за % от стоимости покупки. Оплата за продукт на сайте принимается через WebMoney (оплата он-лайн), RuPay(стоит система выписки счетов на сайте продавца), Z-Payment. Желательно что бы работало в связке RuPay+WebMoney+Z-Payment . Просьба оставлять предложения только знающим людям и имеющим представление о всех этих системах приема платежей.

Цена/Сроки. Если есть готовый вариант указывайте, где можно протестировать/посмотреть.