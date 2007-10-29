Партнерская программа

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок223 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна партнерская программа за % от стоимости покупки. Оплата за продукт на сайте принимается через WebMoney (оплата он-лайн), RuPay(стоит система выписки счетов на сайте продавца), Z-Payment. Желательно что бы работало в связке RuPay+WebMoney+Z-Payment . Просьба оставлять предложения только знающим людям и имеющим представление о всех этих системах приема платежей.

Цена/Сроки. Если есть готовый вариант указывайте, где можно протестировать/посмотреть.

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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