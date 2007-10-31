Парсер сайта по Вакансиям

Нужно сделать парсер сайта rabota.ru

Я в скрипет задаю логин и пасс скрипт логинится под этими данными, делает поиск по ключевику заданному(Пример http://www.rabota.ru/v3_searchResumeByParamsResults.html?area=v3_searchResumeByParamsResults&action=search&d=d&w=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80&wt=1&r=&c=1&rr=&sf=&st=&cu=1&ot=t&ek=&os=&ey=0&e=0&sex=&af=&at=&p=14&s=7&pp=50&fv=t)

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