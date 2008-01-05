Поисковый движок (основа - rss grabber)

нужно написать небольшой скрипт собственно само тз есть папка с хтмл файлами - список имен самих файлов всегда одинаковый обычно: 1.html 2.html 3.html и так до 300 - 500 шт далее есть текстовый файл с новыми именами для файлов - например procedure.php funktion.php nazvanie.php скрипт автоматом ...