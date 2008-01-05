Поисковый движок (основа - rss grabber)

$1000
Веб-программированиеЗавершен9 заявок241 просмотр
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Требуется движок способный читать rss каналы разных сайтов и сохранять данные в базу.

Разбивка каналов на категории, вывод популярные запросов в поиске, вывод похожих запросов.

Использование удобных макросов в шаблонах сайта.

Релевантность в поиске по:

1. Первыми выводяться результат сайтов с которых на поиск большее количество переходов.

2. По наибольшему совпадению поисковой фразы.

Составлять ТЗ придется совместно.

Ваши предложения, цены и сроки.

Оплата - вебмани. Возможно использование СБС данного ресурса.

Для связи ICQ 608061

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16 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vladway
Vlad Antonov 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$1000
Работа выполнена на отлично. Ребята хорошо понимают что требуется и без проблем вносят поправки (после окончания работы всегда замечаешь чего не хватает для полного счастья))
Отличный Заказчик! Все четко - от постановки задачи до приема работ и оплаты. Рекомендую.
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