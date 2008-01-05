Поисковый движок (основа - rss grabber)

Благотворительный сайт nelubit.ru подвергся атаке хакеров, сломавших базу данных. Восстановили из бэкапа. Назрела необходимость обновить версию (сейчас - полуторагодичной давности) и заново установить порядка 5 модов. Только опытному в phpbb специалисту. Бюджет указываю примерный, так как ...
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Требуется движок способный читать rss каналы разных сайтов и сохранять данные в базу.
Разбивка каналов на категории, вывод популярные запросов в поиске, вывод похожих запросов.
Использование удобных макросов в шаблонах сайта.
Релевантность в поиске по:
1. Первыми выводяться результат сайтов с которых на поиск большее количество переходов.
2. По наибольшему совпадению поисковой фразы.
Составлять ТЗ придется совместно.
Ваши предложения, цены и сроки.
Оплата - вебмани. Возможно использование СБС данного ресурса.
Для связи ICQ 608061
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