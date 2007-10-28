Flash-открытка на Н.Г. и Д.Р.

Требуется дизайнер для создания Flash-открыток на новогоднюю тему с поздравлением и открытки(ок) на День рождения.

Открытки должны представлять собой анимированный мини-ролик, стандартный для такого рода открыток. Желательно, чтобы это был рисованный мини-мультик, без звука, небольшого объема.

Дизайнер обязательно должен обладать навыками рисования и креативным мышлением.

Боолее подробно о требованиях - в переписке.