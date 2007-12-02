Нужно установить и отладить скрипт почтовой рассылки Send Studio. Сам скрипт есть - две версии. Если проблем не будет при отладке, то 5 USD. Если возникнут проблемы, то 10 USD за работу.
Необходимо создать торрент трекер на базе TorrentP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать торрент трекер (BitTorrent tracker) на базе движка TorrentPier, без работы по стилистике и графике.
По цене договоримся. $$$
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Следующая ситуация: доменное имя лежит у одного хостера (www.kalinka.de), а контент у другого под другим (sub.domain2.xy). Ваше задание создать скрытый для посетителей рутинг с первого домена на контент у второго хостера. Чтобы посетители вводили в броузере ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Нужно доработать пару простых скриптов: Задача скриптов. 1. Вызывая скрипт getmessage.php с указанными параметрами в систему кладется сообщение. 2. Вызывая скрипт Sendmessage.php из системы берется первое неполученное сообщение. Реализация FIFO. Это есть - что нужно? Задача для доработки: 1. Добавить айтентификацию по паролю (пароль постоянный ...Завершен16 лет назад
- $200
Требуется Написание скрипта для работы с истекшими доменами Сморите Тз. Скрипт должен быть сделан после чего должен быть полностью продемонстрирован в работе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть готовый дизайн (html-страничка) - необходимо на его основе создать шаблон для mkportal`a. Кто возьмется - отписывать тут, указывать цену вопроса, сроки и контакты. Оплата по webmoney.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт на флеше для фотографа. Примеры того, что мне нравится, можно посмотреть здесь: http://creativemotiondesign.com/ Необходимо, чтобы у меня была возможность в последствии самостоятельно добавлять страницы и менять фотографии на сайте. Пожалуйста, присылайте ваши конкретные предложения с ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка скрипта-шутки, типа такого http://damochka.ru/sex-test/ и http://zagaday.alvamedia.ru/ Что из обязательного - такая же реферальная система (ссылки вида http://damochka.ru/sex-test/?id=546617), статистика простая, и админка, с возможностью удалять/редактировать/просматривать. сделать требуется качественно. Оставляйте цены, сроки и контакты. Оплата в WMZ, наличными ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходим скрипт для сайта http://www.chinline.ru/ Вопроса и Ответа. т. что бы пользователь смог задать вопрос, а специалист ответил на него.Завершен16 лет назад
Abo.cms Доработка шаблонов, настройка cms!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна входная страничка для готового сайта с использованием Flash-заставки на всю страницу. Предлагайте пожалуйста Ваши уже сделанные проекты и цены за аналоги. Спасибо.Закрыт16 лет назад