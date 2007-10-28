Создание флеш сайта для фотографа

Нужен сайт на флеше для фотографа.

Примеры того, что мне нравится, можно посмотреть здесь: http://creativemotiondesign.com/

Необходимо, чтобы у меня была возможность в последствии самостоятельно добавлять страницы и менять фотографии на сайте.

Пожалуйста, присылайте ваши конкретные предложения с ценой и сроками. Абстрактные сообщения типа "создание сайтов любой сложности" рассматриваться не будут.