RSS Grabber

Задача: Сделать тырелку RSS лент.Ссылки RSS добавляются, удаляются через некий админ интфрейс.

По расписанию CRON запускается скачка последних новостей.

Модуль аналогичен FeedGator для joomla, только автономный (т.е. должен уметь устанавливаться на сайте без самой жумлы)

В Административном интерфейсе должен быть предложен вариант добавление «разделов», т.е. разные ленты могут быть настроены на импорт в разные разделы. И соответственно отображаться на сайте тоже в разделах. Пример работы скрипта должен быть практически идентичен его Joomla версии и доступен тут: http://www.inoline.ru/content/section/1/2/

Также модуль должен иметь возможность интегрироваться в разные сайты на базе HTML без особой модификации кода. (т.е. фон должен быть белым, стиль шрифтов стандартный, обычный)

Иметь собственный PHP инсталлятор для дебилов.

Допускается работа с базой MySQL и (или) с текстовыми файлами.