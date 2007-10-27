Разработка перспективных сетевых проектов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаю сотрудничество для разработки перспективных сетевых проектов. Есть интересные идеи, которые должны вылиться в популярные сетевые проекты.

Предлагаю партнерство - совместная разработка и соответственно партнерское совладение проектами.

Принимаются предложения от дизайнеров, программистов.

Прежде всего интересует сотрудничество с отедльными разработчиками (а не с фирмами).

Пишите в icq 256091

16 лет назад
adjai
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Простая программа-тренажер

    $50

    Необходимо написание программы-тренажера для закрепления знаний по темам: исследование полупроводникового диода, исследование управляемого выпрямителя на тиристорах. (Полное описание и пример программы во вложении) (на флэше). Работаем через сервис безопасного проведения сделок. Требования: 1. Контрастные, не ядовитые цвета ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер для партнерки Ozon.ru

    Нужен скрипт который будет скачивать от сюда http://www.ozon.ru/multimedia/zip/yandexbooks.zip архив, распаковывать его, затем парсить распакованый xml и добавлять в базу движка DataLife Engine 6.3 информацию о товарах. Этот скрипт должен запускаться раз в сутки, проделывать выше описанное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт конкурса футбольных прогнозов

    $30

    Требуется скрипт конкурса футбольных прогнозов. - регистрация пользователей - автоподсчет результатов после введения счетов, - генерация турнирной таблицы (по итогам недели, месяца, общая), - возможность пользователем менять до установленной даты приема прогноза своих прогнозов, - ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка магазина плюс системы бронирования

    Необходим стандартный движок интернет-магазина плюс реализация онлайн бронирования билетов. Под онлайн-бронированием понимается именно прямая связь с сервером, продающим билеты на стадионе. То есть необходимо через SOAP показывать на сайте актуальную инфу о билетах, отсылать брони на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт почтового спонсора

    $250

    Скрипт Vcash Как основной скрипт будет zmailcasher v2.18, к нему нужно сделать: - Защиту скрипта обеспечить более сильную; - Сделать раздел для заработка - задание, как на WMMAIL.ru, чтоб пользователь который уже выполнял задание может выполнять ище раз, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Быстрое High Load CGI-приложение

    Требуется написать CGI-приложение на c++ под FreeBSD, которое взаимодействует с базой данных MySQL. В базе данных есть таблица (int ID,int TID,float X,float Y,float Z,datetime LASTREFRESH) 1.Приложение принимает на вход параметры [int id],float x,float y,float z (id не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад