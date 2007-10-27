Скрипт почтового спонсора

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Скрипт Vcash

Как основной скрипт будет zmailcasher v2.18, к нему нужно сделать:

- Защиту скрипта обеспечить более сильную;

- Сделать раздел для заработка - задание, как на WMMAIL.ru, чтоб пользователь который уже выполнял задание может выполнять ище раз, если отмечено пользователем, который выставляет задание пункт «Пользователи могут выполнять задание каждых 24 часа»;

- Сделать раздел для заработка и игры – аукцион на деньги;

- Удалить из скрипта полностью кредиты (Аккаунт, АДМИНЦЕНТР, БИРЖА КРЕДИТОВ);

- Реферер может зачислят бонусы, если отмечены бонусы то у реферала они появятся в аккаунти. ЦЕНУ УСТАНАВЛИВАЕТ САМ РЕФЕРЕР, если у него нет денег на бонус – бонус не выдается.

Виды бонусов:

А) за прочтение писем;

Б) за клики;

В) за заказанную рекламу на суму;

- Нужно зделать систему, за которой реферер будет получать деньги (если даже нет апгрейда), если реферал заказал рекламу. Только 1 уровня рефералов считать, процент выставляется в АДМИНЦЕНТРЕ скрипта.

- Переделать систему «АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ». Рейтинг должен:

А) подниматься на 1 с нуля за каждый день прихода в аккаунт;

Б) снижатся на 0.5 каждых 24часа (если пользователь зашел 1:00 1 дня, а потом 22:00 1 дня, то 0.5 не снимается с рейтинга);

В) рейтинг влияет на письма, клики, серфинг – если рейтинг ниже 50 из 100, то письма дешевле на несколько процентов (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АДМИНЦЕНТРЕ), если выше рейтинг чем 50 то письма по нормальной цене.

Г) также рейтинг вплывает на количество писем которые будут присылатся пользователям, если рекламодатели разсылают по активности;

- Переделать раздел платные письма, теперь письма можно читати и через 10дней и через 5 месяцов. Все остается в аккаунте, только через несколько дней (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В АДМИНЦЕНТРЕ) они дешевле не несколько процентов (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В АДМИНЦЕНТРЕ СКРИПТА);

- После регистрации аккаунта письмо с даннымы должно высылатся на WMID участника. Такое же при восстановление утерянного пароля.

- Уменьшить базу данных, за счет ненужных полец в таблицах.

- Переделать систему рефералов-рефереров, теперь при покупки своего реферера реферал стает выше него, но становится рефералом выше стоящего реферера. Реферер, что был куплен теперь не будет рефералом верхнего реферера и реферала что его купил, он должен быть только рефералов того, кто его приобрел.

- Переделать конкурсы рефералов. Теперь должно быть так, что конкурс можно проводить либо до даты, либо до набора пользователей.

- Переделать конкурс рекламодателей. Должно быть так, что в конкурсе можно давать либо деньги либо возрат от потраченной сумы в конкурсе в процентах.

p.s. Это не весь список, он будет дополнен, поэтому если вы хотите работать с нами, пишите, а там мы договоримся за все. [с уважением Life-Holding]

16 лет назад
DigitalX
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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