Нужно спарсить каталог предприятий с одного сайта, с какого именно укажу в личке. Самого сайта, НА который нужно парсить ещё нет, т.к. хочу выслушать рекомендации какой двиг для этого технически лучше подойдёт. Просьба указывать приблизительную стоимость ...