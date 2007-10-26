Скрипт подбора багетов (рамок) для картин

$150
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок303 просмотра
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Скрипт подбора багетов (рамок) для картин.

Описание работы скрипта:

- Администратор загружает на сайт через панель администрирования

фотографии багетов (образцы) и картин.

- Пользователь на сайте может выбрать картину, потом выбрать багет.

- Скрипт (качественно) накладывает фото багета по периметру на фото картины + "водяной знак" (типа www.hudognik.ru в правом нижнем углу).

- возможность загрузки картин (пользователем) on-line.

16 лет назад
greyshark
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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