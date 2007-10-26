Нужно зделать хак (дописать ) VM для Joomla :

1. там де групи покупателей (там идет в % соотношении ) нужно зделать 5 груп , но не в % соотношении а просто групы

2. на товар соответственно 5 цен (на 5 груп )!

Тоись клиент регистрируеть он видит цены 1 групи (по умолчанию)

Администратор потом может перенести клиента в одну из 5 груп , и он соответственно будет видить те цены каторые указаны в той групе !

И возможность експорта импорта через CSV !!!