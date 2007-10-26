Нужно зделать хак ( дописать ) VM для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно зделать хак (дописать ) VM для Joomla :

1. там де групи покупателей (там идет в % соотношении ) нужно зделать 5 груп , но не в % соотношении а просто групы

2. на товар соответственно 5 цен (на 5 груп )!

Тоись клиент регистрируеть он видит цены 1 групи (по умолчанию)

Администратор потом может перенести клиента в одну из 5 груп , и он соответственно будет видить те цены каторые указаны в той групе !

И возможность експорта импорта через CSV !!!

Joomla
16 лет назад
Karpatia
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
tremind
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$100