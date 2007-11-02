Создание скрипта с минимальным интерфейсом

Здравствуйте, уважаемые программисты. Необходимо интегрировать дизайн в CMS 1с Битрикс Бизнес. Дизайн свёрстан. Сроки сжатые, жетальное всё сделать до понедельника. Но базовую часть до понедельника нужно сделать обязательно. Так же понадобится модификация модуля регистрации с разделением на два типа ...