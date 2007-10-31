Импорт с rp5

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки187 просмотров
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Работа несложная и стандартная. Нужен модель для отображения погоды на сайте.

Два файла PHP+кусок php-кода для главной страницы.

Главный параметр - минимально низкая цена.

Подробности вышлю.

16 лет назад
kinst
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sout
37 летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$40
Были учтены все пожелания и всё выполнено без задержек
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