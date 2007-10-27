Скрипт рассылка

Веб-программированиеЗавершен6 заявок148 просмотров
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Требуется написать скрипт для рассылки писем со следующими параметрами:

1. Простая установка на хостинг (желательно бесплатный)

2. Форма должна состоять из следующих окон(база адресов,тема, тело сообщения и кнопки "отправить")

3. База с адресами должна подгружаться из ТХТ и Эксель файлов.

Программа будет использоваться для рассылки рекламных писем. Не спам.

моя аська 221115502 но лучше писать на почту [email protected]

16 лет назад
mgj
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
andruxin
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Все сделано во время и качественно. Спасибо
четко объяснённое задание позволило быстро понять,что от меня требуется и быстро выполнить задание. оплата работы не заставила ждать вообще.
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