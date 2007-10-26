Специалисты по MelbiShop.

Значит нужен следующий скрипт, который будет работать из крона(Лимит работы 30 сек, поэтому нужна база настроек и лимитов) Что требуется: Я буду в базу вносить ключевые слова, напрмиер nokia samsung сотовые телефоны Ваш скрипт будет собирать такие ...