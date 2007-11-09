Маленький скриптик фото-базы

Веб-программированиеЗавершен5 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим скрип фото-базы. В базе будут храниться фотографии и данные актеров. Скрипт должен быть встраиваемым в любой дизайн. Наброски в прикрепленном файле.

16 лет назад
vj86
45 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
maethor
Россия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$30
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Написание модуля к DLE 6.х

    $100

    Необходимо скрестить DLE и Rapidleech. Модуль должен по запросу пользователя брать ссылки на файлообменник из новости (формат ссылок оговаривается), далее файлы должны заливаться на сервер (с использованием премиум аккаунта файлообменника) и пользователю выдаваться линк на файлы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Универсальный класс обработчик

    Требуется создать: "Универсальный класс обработчик сообщений" Цель: Создание универсального интерфейса для публикации сообщений пользователями различных типов с единым хранилищем. Инструмент: ZendFramework. Требования: Данный класс должен обеспечить механизм публикации сообщений в различных типах ресурсов.Все делаем максимально просто для унификации. Весь пользовательский интерфейс ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль доски обявлений для DLE 6.3

    Доска объявлений должна содержать следующие возможности: 1. Многоуровневые категории 2. Определение страны при создании объявления с возможностью замены на другую из списка стран СНГ 3. Регистрация в ДО общая с ДЛЕ 4. Послать письмо хозяину объявления из формы на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать граббер

    $100

    Необходимо сделать граббер новостного сайта. Сохранение полученных данных в SQL базу, интеграция полученных данных в Joomla.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять 3 сайта

    $50

    Есть 3 сайта на SLAED CMS. Нужно их поднять. Файлы уже загружены. Шаблоны тоже. Нужно что-бы все работало. Спасибо. Цена вопроса: 5 у.е. за сайт. + Дальнейшее сотрудничество. + Отзыв. Спасибо.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поддержка сайта

    Здравствуйте! Нужен опытный программист для поддержки сайта www.automototruck.com Задачи в основном состоят из мелких пожеланий по функциональности сайта (добавить/изменить/подправить функции). Вид сотрудничества следующий: 1) мы со своей стороны указываем пожелания для очередной правки или задачи 2) Вы называете цену 3) Оплачиваем ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна система голосований на аяксе.

    $300

    Нужна система голосований на аяксе. + комментарии. ТЗ - в приложении. Для уточнения - 194 201 458 (icq). Прошлый исполнитель не справился, сроки сжатые. Спасибо. Жду предложений. Дизайн и верстка - есть.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Несколько скриптов статистики

    Нужно написать скрипт статистики на php На сервер будит проходить имена пользователей. Нужно: Вести список всех п-лей в текстовом файле на сервере. Выводить общее число пользователей в списке, и общее число тех кто пришли за последние 24 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад