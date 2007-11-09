Маленький скриптик фото-базы

Есть 3 сайта на SLAED CMS. Нужно их поднять. Файлы уже загружены. Шаблоны тоже. Нужно что-бы все работало. Спасибо. Цена вопроса: 5 у.е. за сайт. + Дальнейшее сотрудничество. + Отзыв. Спасибо.