Несколько скриптов статистики

Работы по верстке, программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога по недвижимости. Дизайн с templatemonster.com Сайт на 2 языках Rus-Eng. Пример сайт realtor.ru Обыкновенный статичный сайт за исключением 2 меняющихся флеш баннеров: 1 большой шапкой сверху и 1 ...
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Нужно написать скрипт статистики на php
На сервер будит проходить имена пользователей.
Нужно:
Вести список всех п-лей в текстовом файле на сервере.
Выводить общее число пользователей в списке, и общее число тех кто пришли за последние 24 часа.
В дальнейшем также будит много подобной работы...
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