Несколько скриптов статистики

Веб-программированиеЗавершен6 заявок124 просмотра
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Нужно написать скрипт статистики на php

На сервер будит проходить имена пользователей.

Нужно:

Вести список всех п-лей в текстовом файле на сервере.

Выводить общее число пользователей в списке, и общее число тех кто пришли за последние 24 часа.

В дальнейшем также будит много подобной работы...

16 лет назад
zaba
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
andrzej80
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$5
Очень хорошая работа!!! Быстро и качественно. Всем рекомендую...
Приятно было работать четко объяснил поставленую задачу. Оплатил без задержек.
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