Несколько скриптов статистики

Нужно написать скрипт статистики на php

На сервер будит проходить имена пользователей.

Нужно:

Вести список всех п-лей в текстовом файле на сервере.

Выводить общее число пользователей в списке, и общее число тех кто пришли за последние 24 часа.

В дальнейшем также будит много подобной работы...