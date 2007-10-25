Программирование, верстка и флеш сайт-каталог

$300
Веб-программированиеЗакрыт31 заявка633 просмотра
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Работы по верстке, программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога по недвижимости.

Дизайн с templatemonster.com

Сайт на 2 языках Rus-Eng.

Пример сайт realtor.ru

Обыкновенный статичный сайт за исключением 2 меняющихся флеш баннеров: 1 большой шапкой сверху и 1 сбоку для рекламы объектов + карта в форме поиска в флеше.

Главное условие: четкость, исполнительность, пунктуальность.

Срок разработки сайта 7 календарных дней.

Удачи всем!

Бюджет до 300 долларов.

Желательно наличие портфолио.

icq 344512065

15 лет назад
fabricio
Eugene Gauthier 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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