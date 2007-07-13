Доработка магазина на Virtuemart

Нужно:

1. Изменить способ вывода списка свойств товара – по умолчанию он идет выпадающим списком, нужно сделать, чтобы список свойств товара выводился в виде таблицы. Таблица должна выводиться как в описании товара, так и в просмотре товара по категориям.

2. Возможность вывести все группы товара по одному производителю.

3. У товара должно выводиться две цены: розничная (включает 18% налога) и оптовая – без налога.