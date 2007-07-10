Программирование новостного сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок212 просмотров
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Добрый день,

Для небольшого новостного сайта нужно установить бесплатную CMS на Ваш выбор и на стандартный фронт-энд применить разработанный дизайн сайта.

Требования к функционалу:

1) выборка новостей по дате (с.. по.. )

2) WYSIWYG-редактор новостей

3) возможность прикреплять фотографии к каждой новости (до 10 штук на новость, с автоматической подготовкой превью-фото, по клику на который грузится попап с оригинальной фотографией размера фотографии)

4) Внутренний фотобанк и возможность прикрепления фотографий из него к новости будет большим плюсом

5) Ротация картинки в хедере сайта в зависимости от страницы (на главной крутятся одни картинки в хедере, на внутренних страницах - другие)

6) При чтении новости, скажем, за март выдавать слева заголовки соседних новостей за март, а не за текущий месяц.

7) Модуль рассылки с возможностью редактирования подписчиков и HTML-рассылки

! Сопровождайте пожалуйста оценку стоимости-сроков названием CMS, которую Вы планируете использовать на проекте

16 лет назад
rey
43 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
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