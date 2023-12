Движoк блога

Общая структура:

Внешняя часть блога состоит из

1. Главной страницы

- Название блога

- Слоган блога (если есть)

- X последих записей - центральная колонка

* название

* рефрен

* Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment

ну естественно название ведет на пост

- Правая колонка

* Archives (тут X последних записей исключая те что уже выведены слева в основе)

* Categories (если в блоге > 1 категории - то просто ссылки на категории)

* Links - линки из базы данных

* Feeds - ссылка на rss фид данной паги

2. Страницы с постами

- Название блога

- Описание блога (если есть)

- Тело поста

- Картинки если есть*1

- Комментарии (все целиком)

- Ссылка на форму для постинга коммента*2

- Правая колонка

* Archives (тут X последних записей исключая данную и в категории в которой находится данный пост)

* Categories (если в блоге > 1 категории - то просто ссылки на категории)

* Links - линки из базы данных. Для каждого поста есть смысл хранить post_id => link_id один ко многим. В дальнейшем можно будет ставить

линки на релевантные посты на похожие темы. ПОДУМАТЬ НАД ЭТИМ БЛОКОМ.

3. Страницы с архивами

- Просто тупо

13.07.2007

My first post

Refren

Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment

10.07.2007

и так далее

Если за дату не было сообщений - не выводим. Задаём X - число дней вывода на одной странице (кол-во постов не считаем)

*1

блок картинок 2х видов - либо вертикально - либо горизонтально (по умолчанию)

вертикально: - картинка

текст

текст

текст

текст

горизонтально: задается X - кол-во картинок в строке

текст

текст

текст

текст

возможность задавать alt для каждой картинки, один alt для всех картинок,

группу слов через ; которые рандомно раскидываются для картинок

для белой версии - всё это задаёт человек

для серой - в X% картинок в alt запихиваем тайтл в X% 5 самых популярных слов в тайтле и теле письма. Популярные - которых больше всего нашли.

Картинок неограничено для каждого поста.

При занесении картинки в базу для неё создаётся тумба. 2 варианта:

- Жестко задано XxX пикселей - тогда ресайзим .... и вырезаем середину.

- Задана максимальная ширина/высота - тогда просто ресайзим максимальную сторону до указанного значения

По умолчанию все картинки кликабельные - открываются в новом окне, но должна быть возможность задать для одной или всех картинок какой-либо урл.

т.е. урл может быть разный для каждой картинки - например из больших делаются автоматом маленькие но при клике не большая картинка а урл.

*2

на странице выводим ПОСЛЕДНЮЮ страницу с комментами + форму для постинга. Стандартно - имя, мыло, текст - никаких регистраций. Только ес-но

htmlspecialchars(); strip_tags(); и т.д.

Далее при заходе на страницу генерим в сессии число которое кодированным яваскриптом запихиваем в куку. При постинге если $_SESSION[secret_key]

$_COOKIE[secret_key] - нахуй

В админке задавать кол-во комментов на одну страницу

ВСЕ СТРАНИЦЫ .html

Внутренняя часть блога состоит из:

За основу возьмем вордпресс

http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/ admin/admin

и блогхостер

http://new.makemerich.us/bh/admin/admin.php admin/admin

1. Страница авторизации - стандартно логин и пароль*1

После залогинивания считываем к каким блогам имеет доступ пользователь. Наверху там где My new WordPress MU SiteMy new WordPress MU Site - оставляем за исключением

того что View site » меняем на manage - переходим на страницу где можно выбрать сразу несколько блогов.

2. Главная страница - Quick Statistics из блогхостера - если выбран один блог (наверху) то по одному блогу - если все то по всем

3. Управления блогами

3.1. Категории (для блога) - тут все просто - добваить/удалить/изменить. По-умолчанию General. Удалить нельзя. При удалении категории менять у блогов

которые её юзают на general. У одного блога могут быть несколько категорий.

3.2. Управление блогами

1ый блок - Поиск блога по имени;id;урлу;категории - естественно урл и имя искать LIKE %$name%; Кнопка вывести все.

+ Сортировка по категории;id;дате создания;дате последнего изменения(комментарий/статья); дате последнего поста;

2ой блок - результат работы первого

список блогов

ID;name(ссылка на редактирование в новом окне 3.3);Url;Registered date;Last Updated(дате последнего изменения(комментарий/статья));Users(тут список юзеров которые имеют

полномочия что-то делать в блоге) одна большая ссылка на редактирование юзеров для блога 4.2; Actions (View-открываем в новом окне;Edit-страница редактирования блога 3.3.;Suspend(при нажатии на

данную кнопку вылезает попап где нужно вести урл куда будет редиректиццо ВЕСЬ траффик с блога ес-но через .htaccess); Delete - удалить блог и ВСЕ что с ним связано

3ий блок - добавление нового блога - просто кнопка которая ведет на страницу 3.3

3.3. Редактирование/Добавление блога - форма одна и та же будет так что и страница одна в стиле http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/wpmu-blogs.php?action=editblog&id=1

URL - урл блога

Title - название

Description - описание

Admin Email

Registered - по умолчанию NOW()

Ftp Host

Ftp Login

Ftp Password --- тут все понятно - куда заливать блог

Ftp Path

Allow comment 1/0

Posts on main page - кол-во последних записей на главной странице (по умолчанию 5)

Post on archives page - кол-во записей на страницу в архивах (по умолчанию 10)

Blog categories (3.1) - одному блогу может назначаться несолько категогий.

Blog users (4.1) - тут всё так же как в блоке Blog Users - только добавления не нужно - а возможность выбрать из существующих ( 4.1)

Template - выбор шаблона из 3.4

+ все X указанные в 'Внешняя часть блога состоит из'

3.4. Управление шаблонами http://new.makemerich.us/bh/admin/admin_templates.php

- сделать всё аналогично

- http://new.makemerich.us/bh/admin/admin_templates.php?task=edit&t_id=2 тут только 3 страницы main page, post page, archive page

4. Управление пользователями

4.1. http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/wpmu-users.php все так же

Пользователь может : (галочками указываем что)

- Добавлять новую статью в блог

- Редактировать/апрувить статью в блоге

- Удалять статью в блоге

- Добавлять комментарий в статью

- Редактировть комментарий в статье

- Удалять комментарий в статье

- Добавлять/Редактировать/Удалять категории (ес-но при удалении если есть посты в данной категории то необходимо спросить в какую категорию их переносить. А если осталась

только одна категория, то удалять её низя)

- Добавлять/Редактировать/Удалять линки на основной странице/страницах с постами

- Просматривать статистику по блогу

- Добавлять/Редактировать/Удалять шаблон для блога

Сделать лучше на аяксе. т.е. название блога в при смене автоматом меняются галочки (исчезают или добавляются) при клике на галочку она СРАЗУ пишется в базу

Имена пользователей уникальны глобально а не для блога. Соответственно когда юзер заходит в админку то ему доступны только блоги и функции которые назначены

админом. В одном блоге он может только редактировать статью, а в другом добавлять например.

Система представляет из себя движок мультиблогов, с глобальным администрированием всех блогов и с системой учетных записей постеров, которые имеют доступ к одному

или нескольким блогам (либо даже категориям в блогах) и имеют различные возможности п. 4.1.

Есть админ - который может всё

5. Управление статьями

5.1. Категории (для статьи) - тут все просто - добваить/удалить/изменить. По-умолчанию General. Удалить нельзя. При удалении категории менять у статей

которые её юзают на general. У одной статьи могут быть несколько категорий.

5.2. http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/post-new.php - вот так

- Optional excerpt, custom fields, post password, post slug - убираем

- После title добавляем рефрен, он может быть а может и не быть - это 2-3 предложения кратко характеризующие пост.

- Сategories - выбираем галочками из существующих ( 5.1)

- Post status по умолчанию раскрыт и published

- Upload - его следует разделить на

- upload images

* жмем кнопку - вылезает форма с выбором файлОВ (т.е. можно выбрать несколько)

* после выбора вылезает форма

Картинка Alt

[d:\pic1.jpg] [X] [ ] - при нажатии крестик это применяется ко всем картинкам ниже

[d:\pic2.jpg] [ ] если в alt'е скрипт находит '##', например sex##drugs и стоит галочка то он рандомно раскидывает 2 alt'a

[d:\pic3.jpg] [ ] (sex,drugs) по всем картикам ниже

[Upload]

* при нажатии upload вместо d:\pic1.jpg и т.д. вылезает полоска с закгрузкой, если всё ок - то d:\pic1.jpg становится зелёного цвета, если ошибка, то

красного. по умолчанию чёрного

* Все картинки автоматом попадают в блок attached images (сделать его типа trackback)

[pic1.jpg] [delete]

[pic2.jpg] [delete]

ВСЕ НА АЯКСЕ БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

- upload data

* жмем кнопку - вылезает форма с выбором файлОВ (т.е. можно выбрать несколько)

* после выбора вылезает форма

Файли

[d:\pic1.rar]

[d:\pic2.rar]

[d:\pic3.rar]

[Upload]

* при нажатии upload вместо d:\pic1.rar и т.д. вылезает полоска с закгрузкой, если всё ок - то d:\rar становится зелёного цвета, если ошибка, то

красного. по умолчанию чёрного

* Все картинки автоматом попадают в блок attached files (сделать его типа trackback)

[pic1.rar] [delete]

[pic2.rar] [delete]

+ они автоматом попадают в визуалный редактор в виде

ВСЕ НА АЯКСЕ БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

5.3. Управление статьями http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/edit.php?cat=1

- комменты убираем отсюда

- сделать одну форму поиска

* search phrase: [ ] - поиск ищет в title, refren, body если пусто но ищем ВСЁ

* search month: [select month] - только те месяцы с годами где есть статьи. по умолчанию select month = 0, т.е. не учитываем

* search category: [select category] - категории из 5.1. по умолчанию select category = 0, т.е. не учитываем

* search status [all] - тут выбор [posted] (опубликованные) [not approved] - не заапрувленные

* search comments status [all] - тут выбор [posted] (опубликованные) [not approved] - не заапрувленные - тоже самое для комментов

* per page [10] - [20] [50] [100]

- view переносим на Hello world!. при клике раздвигаются строчки (если больше одной стати найдено), либо просто добавляется блок туда

ПОДГРУЖАЕТСЯ статья ну и внизу close, строчка сворачивается. Вот типа http://www.dustindiaz.com/basement/block-toggle.html

только нужно содержимое подгружать при нажатии а не грузить сразу.

- при клике на comments так же как и на view - раскрываем и такой же блок как и представлен на странице

- вместо view статус. если not apptoved, то через

[approve] - при клике на аяксе без перезагруски страницы всё меняется.

5.4. Управление комментами http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/edit-comments.php

- все так же сделать только Awaiting Moderation вынести галочкой к search. если search пустая то ищем все

Нужно сделать так чтобы интерфейс являлся только прослойкой, т.е. обязательно нужно API для добавления автоматом постов в блоги, причем с массивом картинок и т.д

Подумать как это сделать удобнее.