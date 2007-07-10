Движoк блога

Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2 1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить. 2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую). 3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin. 4. Усовершенствовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая структура:
Внешняя часть блога состоит из
1. Главной страницы
- Название блога
- Слоган блога (если есть)
- X последих записей - центральная колонка
* название
* рефрен
* Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
ну естественно название ведет на пост
- Правая колонка
* Archives (тут X последних записей исключая те что уже выведены слева в основе)
* Categories (если в блоге > 1 категории - то просто ссылки на категории)
* Links - линки из базы данных
* Feeds - ссылка на rss фид данной паги
2. Страницы с постами
- Название блога
- Описание блога (если есть)
- Тело поста
- Картинки если есть*1
- Комментарии (все целиком)
- Ссылка на форму для постинга коммента*2
- Правая колонка
* Archives (тут X последних записей исключая данную и в категории в которой находится данный пост)
* Categories (если в блоге > 1 категории - то просто ссылки на категории)
* Links - линки из базы данных. Для каждого поста есть смысл хранить post_id => link_id один ко многим. В дальнейшем можно будет ставить
линки на релевантные посты на похожие темы. ПОДУМАТЬ НАД ЭТИМ БЛОКОМ.
3. Страницы с архивами
- Просто тупо
13.07.2007
My first post
Refren
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
10.07.2007
и так далее
Если за дату не было сообщений - не выводим. Задаём X - число дней вывода на одной странице (кол-во постов не считаем)
*1
блок картинок 2х видов - либо вертикально - либо горизонтально (по умолчанию)
вертикально: - картинка
текст
текст
текст
текст
горизонтально: задается X - кол-во картинок в строке
текст
текст
текст
текст
возможность задавать alt для каждой картинки, один alt для всех картинок,
группу слов через ; которые рандомно раскидываются для картинок
для белой версии - всё это задаёт человек
для серой - в X% картинок в alt запихиваем тайтл в X% 5 самых популярных слов в тайтле и теле письма. Популярные - которых больше всего нашли.
Картинок неограничено для каждого поста.
При занесении картинки в базу для неё создаётся тумба. 2 варианта:
- Жестко задано XxX пикселей - тогда ресайзим .... и вырезаем середину.
- Задана максимальная ширина/высота - тогда просто ресайзим максимальную сторону до указанного значения
По умолчанию все картинки кликабельные - открываются в новом окне, но должна быть возможность задать для одной или всех картинок какой-либо урл.
т.е. урл может быть разный для каждой картинки - например из больших делаются автоматом маленькие но при клике не большая картинка а урл.
*2
на странице выводим ПОСЛЕДНЮЮ страницу с комментами + форму для постинга. Стандартно - имя, мыло, текст - никаких регистраций. Только ес-но
htmlspecialchars(); strip_tags(); и т.д.
Далее при заходе на страницу генерим в сессии число которое кодированным яваскриптом запихиваем в куку. При постинге если $_SESSION[secret_key]
$_COOKIE[secret_key] - нахуй
В админке задавать кол-во комментов на одну страницу
ВСЕ СТРАНИЦЫ .html
Внутренняя часть блога состоит из:
За основу возьмем вордпресс
http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/ admin/admin
и блогхостер
http://new.makemerich.us/bh/admin/admin.php admin/admin
1. Страница авторизации - стандартно логин и пароль*1
После залогинивания считываем к каким блогам имеет доступ пользователь. Наверху там где My new WordPress MU SiteMy new WordPress MU Site - оставляем за исключением
того что View site » меняем на manage - переходим на страницу где можно выбрать сразу несколько блогов.
2. Главная страница - Quick Statistics из блогхостера - если выбран один блог (наверху) то по одному блогу - если все то по всем
3. Управления блогами
3.1. Категории (для блога) - тут все просто - добваить/удалить/изменить. По-умолчанию General. Удалить нельзя. При удалении категории менять у блогов
которые её юзают на general. У одного блога могут быть несколько категорий.
3.2. Управление блогами
1ый блок - Поиск блога по имени;id;урлу;категории - естественно урл и имя искать LIKE %$name%; Кнопка вывести все.
+ Сортировка по категории;id;дате создания;дате последнего изменения(комментарий/статья); дате последнего поста;
2ой блок - результат работы первого
список блогов
ID;name(ссылка на редактирование в новом окне 3.3);Url;Registered date;Last Updated(дате последнего изменения(комментарий/статья));Users(тут список юзеров которые имеют
полномочия что-то делать в блоге) одна большая ссылка на редактирование юзеров для блога 4.2; Actions (View-открываем в новом окне;Edit-страница редактирования блога 3.3.;Suspend(при нажатии на
данную кнопку вылезает попап где нужно вести урл куда будет редиректиццо ВЕСЬ траффик с блога ес-но через .htaccess); Delete - удалить блог и ВСЕ что с ним связано
3ий блок - добавление нового блога - просто кнопка которая ведет на страницу 3.3
3.3. Редактирование/Добавление блога - форма одна и та же будет так что и страница одна в стиле http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/wpmu-blogs.php?action=editblog&id=1
URL - урл блога
Title - название
Description - описание
Admin Email
Registered - по умолчанию NOW()
Ftp Host
Ftp Login
Ftp Password --- тут все понятно - куда заливать блог
Ftp Path
Allow comment 1/0
Posts on main page - кол-во последних записей на главной странице (по умолчанию 5)
Post on archives page - кол-во записей на страницу в архивах (по умолчанию 10)
Blog categories (3.1) - одному блогу может назначаться несолько категогий.
Blog users (4.1) - тут всё так же как в блоке Blog Users - только добавления не нужно - а возможность выбрать из существующих ( 4.1)
Template - выбор шаблона из 3.4
+ все X указанные в 'Внешняя часть блога состоит из'
3.4. Управление шаблонами http://new.makemerich.us/bh/admin/admin_templates.php
- сделать всё аналогично
- http://new.makemerich.us/bh/admin/admin_templates.php?task=edit&t_id=2 тут только 3 страницы main page, post page, archive page
4. Управление пользователями
4.1. http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/wpmu-users.php все так же
Пользователь может : (галочками указываем что)
- Добавлять новую статью в блог
- Редактировать/апрувить статью в блоге
- Удалять статью в блоге
- Добавлять комментарий в статью
- Редактировть комментарий в статье
- Удалять комментарий в статье
- Добавлять/Редактировать/Удалять категории (ес-но при удалении если есть посты в данной категории то необходимо спросить в какую категорию их переносить. А если осталась
только одна категория, то удалять её низя)
- Добавлять/Редактировать/Удалять линки на основной странице/страницах с постами
- Просматривать статистику по блогу
- Добавлять/Редактировать/Удалять шаблон для блога
Сделать лучше на аяксе. т.е. название блога в при смене автоматом меняются галочки (исчезают или добавляются) при клике на галочку она СРАЗУ пишется в базу
Имена пользователей уникальны глобально а не для блога. Соответственно когда юзер заходит в админку то ему доступны только блоги и функции которые назначены
админом. В одном блоге он может только редактировать статью, а в другом добавлять например.
Система представляет из себя движок мультиблогов, с глобальным администрированием всех блогов и с системой учетных записей постеров, которые имеют доступ к одному
или нескольким блогам (либо даже категориям в блогах) и имеют различные возможности п. 4.1.
Есть админ - который может всё
5. Управление статьями
5.1. Категории (для статьи) - тут все просто - добваить/удалить/изменить. По-умолчанию General. Удалить нельзя. При удалении категории менять у статей
которые её юзают на general. У одной статьи могут быть несколько категорий.
5.2. http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/post-new.php - вот так
- Optional excerpt, custom fields, post password, post slug - убираем
- После title добавляем рефрен, он может быть а может и не быть - это 2-3 предложения кратко характеризующие пост.
- Сategories - выбираем галочками из существующих ( 5.1)
- Post status по умолчанию раскрыт и published
- Upload - его следует разделить на
- upload images
* жмем кнопку - вылезает форма с выбором файлОВ (т.е. можно выбрать несколько)
* после выбора вылезает форма
Картинка Alt
[d:\pic1.jpg] [X] [ ] - при нажатии крестик это применяется ко всем картинкам ниже
[d:\pic2.jpg] [ ] если в alt'е скрипт находит '##', например sex##drugs и стоит галочка то он рандомно раскидывает 2 alt'a
[d:\pic3.jpg] [ ] (sex,drugs) по всем картикам ниже
[Upload]
* при нажатии upload вместо d:\pic1.jpg и т.д. вылезает полоска с закгрузкой, если всё ок - то d:\pic1.jpg становится зелёного цвета, если ошибка, то
красного. по умолчанию чёрного
* Все картинки автоматом попадают в блок attached images (сделать его типа trackback)
[pic1.jpg] [delete]
[pic2.jpg] [delete]
ВСЕ НА АЯКСЕ БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ
- upload data
* жмем кнопку - вылезает форма с выбором файлОВ (т.е. можно выбрать несколько)
* после выбора вылезает форма
Файли
[d:\pic1.rar]
[d:\pic2.rar]
[d:\pic3.rar]
[Upload]
* при нажатии upload вместо d:\pic1.rar и т.д. вылезает полоска с закгрузкой, если всё ок - то d:\rar становится зелёного цвета, если ошибка, то
красного. по умолчанию чёрного
* Все картинки автоматом попадают в блок attached files (сделать его типа trackback)
[pic1.rar] [delete]
[pic2.rar] [delete]
+ они автоматом попадают в визуалный редактор в виде
ВСЕ НА АЯКСЕ БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ
5.3. Управление статьями http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/edit.php?cat=1
- комменты убираем отсюда
- сделать одну форму поиска
* search phrase: [ ] - поиск ищет в title, refren, body если пусто но ищем ВСЁ
* search month: [select month] - только те месяцы с годами где есть статьи. по умолчанию select month = 0, т.е. не учитываем
* search category: [select category] - категории из 5.1. по умолчанию select category = 0, т.е. не учитываем
* search status [all] - тут выбор [posted] (опубликованные) [not approved] - не заапрувленные
* search comments status [all] - тут выбор [posted] (опубликованные) [not approved] - не заапрувленные - тоже самое для комментов
* per page [10] - [20] [50] [100]
- view переносим на Hello world!. при клике раздвигаются строчки (если больше одной стати найдено), либо просто добавляется блок туда
ПОДГРУЖАЕТСЯ статья ну и внизу close, строчка сворачивается. Вот типа http://www.dustindiaz.com/basement/block-toggle.html
только нужно содержимое подгружать при нажатии а не грузить сразу.
- при клике на comments так же как и на view - раскрываем и такой же блок как и представлен на странице
- вместо view статус. если not apptoved, то через
[approve] - при клике на аяксе без перезагруски страницы всё меняется.
5.4. Управление комментами http://new.makemerich.us/wp/wp-admin/edit-comments.php
- все так же сделать только Awaiting Moderation вынести галочкой к search. если search пустая то ищем все
Нужно сделать так чтобы интерфейс являлся только прослойкой, т.е. обязательно нужно API для добавления автоматом постов в блоги, причем с массивом картинок и т.д
Подумать как это сделать удобнее.
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