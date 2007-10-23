Создание/доработка CMS + модули

Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2 1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить. 2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую). 3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin. 4. Усовершенствовать ...
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Создание CMS или интеграция UMI CMS + доработка модулей для портала.
Дизайн: есть
Основные функции:
1. Если создавать cms с нуля
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Оплата через SMS
Обязательные требования: при создании cms с нуля обязательна бесплатная тех. поддержка в случае обнаружения багов.
2. Если дорабатывать UMI CMS
Потребуется интеграция cms под дизайн
Настройка cms + доработка модулей:
фотогалерея
SMS оплата
В этом случае работа будет оцениватьcя в $450
Прошу указывать сроки и стоимость.
Работаем только по договору.
Подробное тех.задание высылаю отдельно, только выгодным предложениям. Не забывайте указывать email.
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