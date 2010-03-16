Тюнинг форума на IPB v2.0.2

Веб-программированиеЗавершен3 заявки561 просмотр
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Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2

1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить.

2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую).

3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin.

4. Усовершенствовать стандартную защиту от авто-регистрации. Вместо стандартной капчи сделать что-то более эффективное (например, ответ на вопрос, подсчет суммы цифр с капчи и т.п....).

5. Доработать ряд фич (см. аттач).

6. По возможности обновить версию IPB до последней (только если без риска).

Если есть возможность сконвертировать текущую базу IPB в форум vBulletin, то п.2, п.5 не требуются.

Подробнее что надо сделать - в прикрепленных к проекту файлах (описание в ворде + схема страницы в gif).

14 лет назад
m1
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
Выбранные исполнители
Lana
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад
$500
17 дней
Отличное знание IPB. Оперативная работа по проекту. Разумные цены. Адекватная пост-проектная поддержка клиента.
Ну что можно сказать, заказчик отлично изложил задание, поэтому работать было не сложно. Приятный в общении человек,оплату произвел вовремя. Надеюсь еще будем сотрудничать!
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$800
junk3y
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$600
15 дней
Начал работу, но потом пропал. Жаль, понадеялись на человека, обо всем уже договорились. Теперь пришлось заново возобновить поиск исполнителей по проекту. В итоге потеряли месяц.
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