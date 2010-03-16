Тюнинг форума на IPB v2.0.2

Требуется тюнинг форума на движке IPB v2.0.2

1. Исправить косяки в кодировке текущей базы. БД имеет ряд повреджений, надо починить.

2. Встроить баннерную систему (можно из готовых скриптов, но только хорошую).

3. Реализовать систему репутаций, аналогичную vBulletin.

4. Усовершенствовать стандартную защиту от авто-регистрации. Вместо стандартной капчи сделать что-то более эффективное (например, ответ на вопрос, подсчет суммы цифр с капчи и т.п....).

5. Доработать ряд фич (см. аттач).

6. По возможности обновить версию IPB до последней (только если без риска).

Если есть возможность сконвертировать текущую базу IPB в форум vBulletin, то п.2, п.5 не требуются.

Подробнее что надо сделать - в прикрепленных к проекту файлах (описание в ворде + схема страницы в gif).