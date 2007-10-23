Нужно поключить php к CMS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки163 просмотра
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нужно поключить php к CMS пишите цены. Нужно чтоб работали пхп скрипты в CMS в рекламном блоке.

PHP
16 лет назад
Alex7373
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Saimer
39 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
Спасибо за оперативность и качество. Советую обращаться
Заказчик объяснил доходчиво чего хочет. Работа оплачена.
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