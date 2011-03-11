Saimer

Дмитрий Носонович Saimer

 
39 летБеларусь/Бобруйск
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
6 лет назад
OpenCart Доработки
Все просто замечательно. Отличный исполнитель! РЕКОМЕНДУЮ!
Адекватный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Ответный отзыв
centrua
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Поиск уязвимостей PHP скрипта и рефакторинг
Сделано в срок. буду обращаться еще!
Адекватный человек, знает чего хочет. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
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Metrix
Рауф 
43 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$270
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта
Дима просто молодец. Каждый день онлайн, на смс отвечает. В работе оперативен и ответственен. Помогал своими советами по структуре сайта, по легким вариантам исполнения той или иной задачи. Этот отзыв не преувеличение, а факт. Спасибо. Премного благодарен.
Отличный заказчик... Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Надеюсь на продолжительную работу.
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toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Доработать самописный движок
Отлично справился с работой. Разобрался в незнакомом коде, исправил все баги. Супер!
Отлично поработали, человек адекватен. Четко формулирует свои мысли. Оплата без задержек. будем работать
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puchit
53 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Капча перестала работать
Адекватный и исполнительный программист. будем работать дальше.
Отлично поработали
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Веб-программирование
8 отзывов
от $100
от 2 дней
#414
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#5231