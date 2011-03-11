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$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Ziptrade.by214 просмотров
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- Ekookna.by151 просмотр
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Все просто замечательно. Отличный исполнитель! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
$300
10 баллов
12 лет назад
Сделано в срок. буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Адекватный человек, знает чего хочет. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
$270
10 баллов
13 лет назад
Дима просто молодец. Каждый день онлайн, на смс отвечает. В работе оперативен и ответственен. Помогал своими советами по структуре сайта, по легким вариантам исполнения той или иной задачи. Этот отзыв не преувеличение, а факт. Спасибо. Премного благодарен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик... Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Надеюсь на продолжительную работу.
$150
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с работой. Разобрался в незнакомом коде, исправил все баги. Супер!
Ответный отзыв
Отлично поработали, человек адекватен. Четко формулирует свои мысли. Оплата без задержек. будем работать
$10
10 баллов
13 лет назад
Адекватный и исполнительный программист. будем работать дальше.
Ответный отзыв
Отлично поработали
Веб-программирование
8 отзывов
от $100
от 2 дней
#414
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#5231