Дима просто молодец. Каждый день онлайн, на смс отвечает. В работе оперативен и ответственен. Помогал своими советами по структуре сайта, по легким вариантам исполнения той или иной задачи. Этот отзыв не преувеличение, а факт. Спасибо. Премного благодарен.