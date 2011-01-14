Задание: Есть купленный скрипт Dating Pro от http://ru.datingpro.com/dating/index.php В скрипте уже подключены платежной системы 2CheckOut, Pay Point, Webmoney (NEW), PayPal, E-gold, USAepay, Worldpay, PaySat, E-sec, iPOS, CCBill, ChronoPay, Barclays и Ogone ...
Капча перестала работать
http://berdyansk.su/phone_private.php
Капча перестала работать,нужно подкрутить
ася 3234о3
Выбранный исполнитель
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