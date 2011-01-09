Внедрить платежную систему + разр. web-приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

1)Требуется внедрить платежную систему у провайдера интернет с возможностью печти чеков на фискальном регистраторе в связке с биллиноговой системой Netup UTM5. Нужно подобрать программно-аппаратное решения для задачи оплаты услуг.

2)Разработать web приложение для учета смарт-карт CONAX для ТВ приставок абонентов КТВ

14 лет назад
loki_v
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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