Создание скриптов для интернет киберлиги (DLE)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Всё описано в Тз. Если возможно написание CMS под данный проект(плата будет увеличина)

DLE
14 лет назад
IcemanF1
Артур 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров