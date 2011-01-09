Необходимо сделать автокликер ссылки "вернуть" по просроченным займам в сервисе debt.webmoney.ru.
Перенос проекта на СМС с доработкой ряда модулей.
Перенести вот этот проект на СМС и доработать: www.newsgarant.ru – поставить движок для социальной.сети. Движок может быть взят любой Предложенные варианты обсуждаются..
Здесь уже сделаны: регистрация, партнёрская программа, механизм добавления новостей и рекламный модуль для размещения рекламы на сайте – всё это создано на самописном движке, но не доработаны несколько модулей.
Проект интересный! В общем нужно поставить модуль партнёркой программы, с тремя уровнями партнёров, с распределением прибыли по уровням, за каждую продажу и подвязать партнёрку ко всем видам услуг и оплат.. Это всё не сложно сделать.
Самое главное определиться на базе какой системы СМС - управления, всё это поставить, с привязкой к модулю социальной сети.
В этом проекте необходимо доделать ряд разделов – тексты, их не много – сделаю сам, при наличии готовой настройке страниц и сделать варианты оплаты – платёжные системы, – Поставить готовый модуль Робокассы, оплату Пейпал - пластиковые карты, РБКМоней и неколько других платёжных модулей или систем.
Оплата в проекте произволиться за услуги – активации аккаунта и размещение контента и рекламы. далее будут функции: Добавить платный контент, купить рекламу в проекте , разместить рекламный модуль и другие функции..
В проект необходимо включить все необходимые модули – новости, форум, блог, рассылки, фото, размещение файлов, аудио-видео и т.д. Социальная сеть со всеми необходимыми модулями в профиле: Внутренняя почта, Добавление в друзья, создание сообществ, групп, опросы, страница партнёра - бизнес-страница. Создание системы приглашения друзей с других соц.сетей, с самых посещаемых..
Примерное ТЗ - обсудим при переписке. Главное, аферистов и мошенников, прошу не беспокоить, таких как Яровой Константин с этого сервиса!
В проекте уже сейчас есть готовый способ монетизации – -партнёрская программа с оплатой – платного аккаунта. Сделаем ещё несколько функций за добавление контента и за контекстную рекламу. Более того, данный проект уже включён в список, для поиска инвестиций через наш Бизнес Инкубатор!! В общем, рассматриваются лучшие варианты.. Спасибо за сотрудничество.
Предлагаю сотрудничество только ответственным и профессиональным людям. Балаболов и любителей быстрой наживы прошу не беспокоить, только воруете время!!
Спасибо за ответ!! Жду ваших предложений!!
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