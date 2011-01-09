Парсинг xml

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки176 просмотров

Нужно спарсить данные с http://bar-navig.yandex.ru/u?ver=2&show=32&url=http://[ТУТ URL]

потом создать csv файл и в него вывести данные. Нужно выдернуть с xml:

Зеркало сайта

тИЦ

Ранг

Есть ли сайт в ЯК

14 лет назад
fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Выполнил мои требования к скрипту. Скрипт работает, спасибо.
Хороший заказчик, сразу объяснил что делать!

Заявки фрилансеров

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад