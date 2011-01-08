Добрый день!

У меня на сайте установлена платежная система PAID LINKS http://forum.kaliostro.net/announcement.php?f=11&a=5

Версия у меня 1.6, внесено множество доработок добавлен функционал.

Сайт разработан на движке DLE.

Требуется, разработать модуль который будет позволять пользователям удобно загружать файлы на сайт...

Формат файлов: RAR ZIP.

Размер до 2 гб.

Так же модуль должен уметь, отдавать файлы с ограничением скорости при небольшой нагрузке, сохранять рейтинг файла. И самое главное, хорошо шифровать файл, что бы не сперли из под хайда...